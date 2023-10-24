В Госдуме объяснили, почему в России не сработает закон о тишине в домах

В России уже есть действующие нормы и законы по регулированию уровня шума в многоквартирных домах, однако зачастую они трудноисполнимы, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В частности, оштрафовать жильца могут только органы внутренних дел, а зафиксировать нарушение достаточно сложно, объяснила она телеканалу «360».

Зафиксировать превышение уровня шума может только специалист с аппаратурой из Роспотребнадзора. Причем вызвать его можно только в дневное время, а если речь идет о шумной компании по ночам, то фиксация нарушения становится затруднительной, отметила депутат.

Если же нарушение все-таки удалось зафиксировать, следующий этап – штраф, который также сложно выписать, так как сделать это могут только органы внутренних дел, добавила она.

«Чтобы такие штрафы выписывались, регионы должны заключать с органами МВД договор, так как они подчиняются напрямую федеральному руководству, а с регионом у них могут быть только договорные отношения», — пояснила Разворотнева, добавив, что сегодня такие договоренности с органами имеет очень мало регионов.

Новый законопроект о тишине предполагает, что отвечать за урегулирование конфликтов и-за шума будут жители и председатели ТСЖ, однако это может привести к конфликтам, считает создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», эксперт ЖКХ Павел Степура.

«Звучит как суперконфликтная штука, ничего полезного она не даст. Такую ответственность не надо перекладывать, этим должны заниматься органы власти», — считает он.

Напомним, установление единого времени запрета на шум включили в доработанный законопроект о тишине. Документ вводит запрет на шум с 23:00 до 7:00. Шумные строительные работы разрешат проводить только в будни с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. Документ предусматривает штрафы за нарушение от 500 до 50 тыс. рублей.

Эксперты считают, что такая мера не поможет. Так, юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба отметил, что вместо единого времени запрета на шум нужно ужесточить ответственность и ввести единые для всей страны суммы штрафов.