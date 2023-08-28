Назван раздражитель, от которого страдает большинство детей в России

67% родителей в России сообщили, что их дети страдают от внешнего шума, в том числе соседского и с улицы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией «ROCKWOOL». Выяснилось, что у ребенка, зачастую, появляются рассеянность внимания, беспокойство, проблемы со сном и даже страхи.

«Краткосрочные последствия лишнего шума — это временное перевозбуждение, нарушение сна, долгосрочные, если постоянно присутствует посторонний шум, это психоэмоциональные проблемы, которые могут переходить в болезни, в задержку эмоционального и психического развития, невозможность сконцентрироваться», — рассказала врач-невролог Ангелина Шестакова.

16% респондентов отметили, что из-за стороннего шума у их ребенка появились проблемы со сном, 14% указали на повышенную тревожность и беспокойство. 12% рассказали о появлении страхов у детей из-за обилия раздражающих звуков.

В июле Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за шумную езду. В зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя взыскание будет варьироваться в диапазоне от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

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