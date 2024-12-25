Обнаженного мужчину заметили разгуливающим у школы в Тюмени

В Тюмени местные жители подняли тревогу, когда заметили около одной из школ обнаженного мужчину. Его фото разместил Telegram-канал «ЧС Тюмень».

По словам очевидцев, 25 декабря нарушителя общественного порядка заметили рядом с забором школы №7 по улице Пржевальского. Несмотря на минусовую температуру на улице, на мужчине, судя по кадрам, не было даже ботинок. Публикация встревожила горожан, и они обратились в полицию.

В пресс-службе городского УМВД в беседе с корреспондентом «72.ru» отметили, что обнаженного гражданина задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. После этого задержанного увезли в психиатрическое медицинское учреждение.

За день до этого аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге: местная полиция задержала абсолютно голого мужчину, который бегал по проезжей части.

Ранее мужчину, пришедшего голым в ПВЗ во Владивостоке, отправили на лечение.