Голый мужчина пришел в пункт выдачи заказов Wildberries во Владивостоке

Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения, заявили в управлении МВД России по Приморскому краю. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что мужчина заходил в ПВЗ в медицинской маске и кепке. В помещении находились сотрудница ПВЗ и еще одна девушка, но обе не реагировали на посетителя.

По данному факту полицейские региона начали проверку. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, им оказался 57-летний житель Владивостока.

Накануне неодетый мужчина, терроризирующий жителей многоэтажки в Тюмени, надругался над игрушкой в подъезде.

Жители тюменской многоэтажки жалуются на мужчину, который выходит в подъезд неодетым в темное время суток и совершает непристойные действия.

На записи с камер видеонаблюдения он около 25 минут ходит по подъезду, смотрит что-то на экране телефона и удовлетворяет себя. От действий мужчины пострадала также оставленная там игрушка.

Ранее в Псковской области заметили неодетого мужчину, который бегает по улице.