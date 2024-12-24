Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал голый мужчина, который бегал по дорогам в Петербурге

В Петербурге на видео попал мужчина без штанов, который бегал по дорогам

В Санкт-Петербурге задержали мужчину без одежды, который бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

«В Приморском районе задержали мужчину, который бегал по улице голышом. Он перебегал без одежды через дорогу, отдыхал на остановке, кричал на всю улицу и красовался перед прохожими», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели петербуржца на видео. На кадрах видно, как мужчина сначала бегает по проезжей части, потом останавливается на дороге и мешает движению транспорта. При этом он наклоняется, что-то кричит и трогает себя за живот. Также запечатлели, как петербуржец ходил вдоль остановки, а после складывал свою одежду.

До этого на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве сняли на видео человека, который ехал на моноколесе со скоростью около 100 км/ч. На кадрах видно, что пользователь моноколеса движется в среднем ряду скоростной трассы наравне с автомобилями. Он одет в теплую куртку, на голове шлем.

Ранее в Омской области пьяный мужчина задавил женщину с ребенком и сбежал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами