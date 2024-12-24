На видео попал голый мужчина, который бегал по дорогам в Петербурге

В Петербурге на видео попал мужчина без штанов, который бегал по дорогам

В Санкт-Петербурге задержали мужчину без одежды, который бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

«В Приморском районе задержали мужчину, который бегал по улице голышом. Он перебегал без одежды через дорогу, отдыхал на остановке, кричал на всю улицу и красовался перед прохожими», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели петербуржца на видео. На кадрах видно, как мужчина сначала бегает по проезжей части, потом останавливается на дороге и мешает движению транспорта. При этом он наклоняется, что-то кричит и трогает себя за живот. Также запечатлели, как петербуржец ходил вдоль остановки, а после складывал свою одежду.

До этого на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве сняли на видео человека, который ехал на моноколесе со скоростью около 100 км/ч. На кадрах видно, что пользователь моноколеса движется в среднем ряду скоростной трассы наравне с автомобилями. Он одет в теплую куртку, на голове шлем.

Ранее в Омской области пьяный мужчина задавил женщину с ребенком и сбежал.