«Потребнадзор» оценил планы ввести ГОСТ на шаурму с 2025 года

В России с будущего года в силу вступит ГОСТ на шаурму – это решение приняли в Роскачестве по итогам проверки точек ее продажи. Однако значимость этой меры преувеличена, так как в большей степени следование стандарту будет для производителей добровольным, заявил 360.ru глава «Потребнадзора» Александр Виноградов.

Каждый ларек с фастфудом после введения меры сможет писать на вывесках, что готовит строго по ГОСТу. Так как это требование не станет обязательным, то и санкций за нарушение и обман покупателей вводить не будут, считает эксперт.

«Роспотребнадзор, в связи с тем, что это необязательная история, не может привлечь ни к административной ответственности, ни к какой», — пояснил Виноградов.

Если на конкретные продукты стандарты качества ввести несложно – к примеру, на сосиски или колбасу, где фальсификат выявить достаточно просто, то в случае с шаурмой все сложнее. Этот фастфуд имеет множество разных видов, вкусов, начинок и так далее, поэтому непонятно, как утвердить общий стандарт качества.

Также производителями сложно следовать стандартам и нормам из-за банального отсутствия необходимого для этого оборудования. Так, относительно некоторых точек продажи возникает вопрос, где сотрудники моют столовые приборы, руки, где ходят в туалет и так далее. Поэтому «в ларечках» с шаурмой ГОСТ априори не может соблюдаться, заключил эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что межгосударственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят для вступления в силу в России в 2025 году. Глава Роскачества Максим Протасов объяснил, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране, по его словам, ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

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