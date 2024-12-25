«Крым 24» и СМИ2 выпустили серию роликов для переезжающих в Россию

«Крым 24» при поддержке новостного агрегатора СМИ2 выпустил серию имиджевых промороликов для переезжающих в Россию. Героями первого видео стали немец-сантехник, таксист из Великобритании и поляк-электрик.

Автором сценария является гендиректор агрегатора Юрий Белоусов. Он отметил, что в России давно обсуждают, как замотивировать европейцев, придерживающихся традиционных ценностей, переезжать в Россию.

«Сейчас в Европе засилье либеральных ценностей, и мы готовы возвращать сюда людей, разделяющих традиционные ценности. Многие уже просто не могут жить там», — подчеркнул в свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Согласно указу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

Ранее в Госдуме заявили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию.