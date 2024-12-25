Жителям Подмосковья рассказали, где легально срубить хорошую елку на Новый год

Жители Подмосковья могут абсолютно легально срубить к новогодним праздникам хорошую елку – для этого надо приехать в один из питомников региона. Стоимость деревьев в них в 1,5-2 раза ниже, чем на базарах, рассказали 360.ru специалисты.

В Московской области с 14 декабря стартовала акция «Елка домой всей семьей», которая продлится до 14:00 31 декабря. К ней присоединились Дмитровский, Сергиево-Посадский и Ульянинский лесные питомники. Направлена акция на то, чтобы дети приезжали в них и помогали родителям выбирать елку. Елка высотой в три метра стоит в питомнике 3,7 тыс. рублей, а метровая – 1,7 тыс. рублей, что вполне конкурирует со стоимостью деревьев на елочных базарах.

«Именно из-за детей родители и едут сюда. Они приходят, я говорю: «Ну вот выбирайте, она уже заготовлена». [Они отвечают]: «Нет, мы хотим сами, мы хотим показать, как она растет, срубить самому», — отметила Хренова.

Напомним, эксперты предупреждают, что вместе с живой елкой можно случайно принести в дом нежелательных гостей — насекомых и их личинок. Чтобы этого избежать, следует тщательно осмотреть ствол дерева – он должен быть ровным, без видимых трещин и глубоких царапин. Особенно важно изучить основание ствола, где часто прячутся вредители. Деревья с отверстиями или следами укусов покупать не рекомендуется.

Ранее россиянам рассказали о главной проблеме живых новогодних елок.