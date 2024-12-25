Врач перечислила болезни, которые обостряются в новогодние праздники

Болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит) часто обостряются в период новогодних праздников. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

По ее словам, в числе лидеров также находятся болезни сердечно-сосудистой системы (гипертонические кризы, прогрессирование сердечной недостаточности) и органов дыхания (астматические приступы при бронхиальной астме). Врач пояснила, что они обостряются на фоне нарушений режима сна, большого количества еды, алкоголя, а также нарядной легкой одежды при низкой температуре воздуха.

«Поэтому очень важно людям с хроническими заболеваниями не погружаться в праздничную кутерьму с головой, а продолжать соблюдать прием лекарственных препаратов и привычно-умеренный (лечебно-охранительный) режим дня», — подчеркнула Саламатина.

Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко до этого говорил, что перед Новым годом люди зачастую в спешке покупают не самые качественные продукты, что приводит к отравлениям и различного рода заболеваниям. То же самое касается и алкогольных напитков. Прежде всего он посоветовал не пить «собственное пиво», которое производят в подвалах.

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