В Ектеринбурге официально закрыли один из крупнейших вузов Урала

Министерство просвещения России официально закрыло Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на приказ министерства.

«20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 №988 принято решение о реорганизации <...> образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» и <...> [вуза — «Газета.Ru»] «Российский государственный профессионально-педагогический университет»», — сообщается в приказе.

Расформированный вуз войдет в состав Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) с сохранением действующей формы обучения РГППУ, при этом студентам и преподавателем пообещали провести реорганизацию без прерывания учебного процесса.

До этого в Европе закрыли единственный филиал Московского государственного университета.

Ранее немецкие спецслужбы заподозрили иранский университет в вербовке агентов в Германии.