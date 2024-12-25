Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ектеринбурге официально закрыли один из крупнейших вузов Урала

Минпросвещения официально закрыло педагогический вуз РГППУ в Екатеринбурге
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министерство просвещения России официально закрыло Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на приказ министерства.

«20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 №988 принято решение о реорганизации <...> образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» и <...> [вуза — «Газета.Ru»] «Российский государственный профессионально-педагогический университет»», — сообщается в приказе.

Расформированный вуз войдет в состав Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) с сохранением действующей формы обучения РГППУ, при этом студентам и преподавателем пообещали провести реорганизацию без прерывания учебного процесса.

До этого в Европе закрыли единственный филиал Московского государственного университета.

Ранее немецкие спецслужбы заподозрили иранский университет в вербовке агентов в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами