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В Европе закрыли единственный филиал МГУ

Ректор МГУ Садовничий: в Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Единственный европейский филиал Московского государственного университета, который находился в городе Копер в Словении, закрыли по инициативе зарубежной стороны. Об этом РИА Новости сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он отметил, что филиал университета был открыт в Копере по просьбе словенской стороны.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство науки к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — сказал ректор.

Садовничий подчеркнул, что МГУ никогда не отказывался от международного сотрудничества и был сторонником улучшения отношений.

«Мы на Дне первокурсника вручали высшие награды МГУ — звания почетного профессора. Одну награду вручили иностранному гражданину, вторую — нашему ученому. Иностранный гражданин — гражданин Германии, наш выпускник, выдающийся человек», — привел пример ректор.

Он также добавил, что в данный момент в Словакии проходит конференция по русскому языку, там присутствует делегация РФ и представители других стран.

«Мы стараемся сотрудничать, где это возможно, и готовы к сотрудничеству», — заключил Садовничий.

В сентябре стало известно, что власти Финляндии собираются закрыть финско-русскую школу в Восточной Финляндии, мотивируя свое решение «потенциальной угрозой национальной безопасности».

Ранее литовский министр, требовавший закрыть русские школы, подал в отставку.

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