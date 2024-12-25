Россиянам рассказали об опасности новогодних открыток в мессенджерах

Привычка отправлять близким и друзьям праздничные открытки в мессенджерах крайне опасна. В последнее время мошенники начали использовать их для рассылки людям вирусов, вредоносного ПО и других мошеннических схем. Кликая на такую открытку, человек рискует остаться без денег и слить свои персональные данные, предупредила в беседе с RT доктор технических наук, завекафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Открывая открытку с вшитым в нее вредоносным кодом, пользователь загружает на устройство вирус, троян или другой код, который позволяет преступникам получить доступ ко всем данным, приложениям, паролям, банковским картам, объяснила эксперт.

«Вредоносные программы могут также блокировать доступ к устройству, требуя определенной платы за восстановление данных. Такие атаки становятся все более распространенными», — подчеркнула Максимова.

Фальшивые открытки также позволяют преступникам использовать зараженное вирусом устройство для рассылки спама, перекидывать пользователя на фишинговые сайты, которые крадут персональные данные.

Максимова призвала россиян не открывать подозрительные сообщения, не кликать на открытки, особенно если они выглядят как-то необычно и приходят с незнакомого номера. Нужно удалить диалог и заблокировать контакт. Даже если открытку присылает знакомый, нужно убедиться, что его не взломали, и проверить адрес ссылки, доменное имя, посоветовала эксперт. Кроме того, она напомнила об опасности подключения к публичному Wi-Fi – он также может использоваться преступниками для перехвата личных данных.

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