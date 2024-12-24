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Москвичам рассказали, ждать ли морозов и снегопада до конца года

Синоптик Позднякова: морозы не ожидаются в Москве до конца года
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сильные снегопады и морозы не ожидаются в Москве до конца 2024 года. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на 1 января температура воздуха опустится до -1…-3°C, однако, после этого в столице вновь будет оттепель. До конца года может выпасть только 1-2 см снега, уточнила синоптик.

«Но, кстати, в Подмосковье со снегом и сейчас все нормально. Кто отправится встречать Новый год на дачу или в загородные отели, порадуется зимней сказке, сможет покататься на лыжах. Будет красиво! А в городе снег убирают и вывозят, дороги, очищают до асфальта. Так что москвичам, которые пойдут гулять и любоваться иллюминацией в центре, удобно будет ходить по чистым тротуарам», — добавила Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы. По его словам, новогодняя ночь «кажется вполне новогодней», потому что температура воздуха опустится до отрицательных значений. Он добавил, что ожидается и небольшой снег.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

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