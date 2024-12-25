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Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах

Эксперт Максимова: отправка открыток через мессенджеры может быть небезопасной
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Depositphotos

Отправка электронных открыток через мессенджеры может быть небезопасной, предупредила Елена Максимова, доктор технических наук из РТУ МИРЭА, в разговоре с RT.

По ее словам, киберпреступники используют праздничный сезон для распространения вредоносного ПО и мошенничества.

Максимова отмечает, что зараженные устройства могут быть использованы для спама или атак на другие системы. Фальшивые открытки могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты для сбора персональных данных или мошеннических покупок. Чтобы избежать угроз, не открывайте подозрительные сообщения и проверяйте ссылки.

Для проверки ссылки наведите курсор на нее, чтобы увидеть полный адрес сайта. Если он выглядит подозрительно, избегайте перехода по ссылке. Также избегайте ввода паролей в публичных Wi-Fi-сетях, чтобы защитить свои данные, подчеркнула Максимова.

1 декабря аналитик Алла Храпунова заявила, что мошенники стали присылать россиянам в мессенджерах открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей.

Ранее юрист рассказал, с какими аферами с недвижимостью могут столкнуться россияне в 2025 году.

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