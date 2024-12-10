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Учительница избила школьника, который обвинил ее в плохой успеваемости всего класса

В Германии учительница избила 13-летнего школьника и написала на него заявление

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Pixabay

В Германии школьник получил травмы после того, как педагог ударил его головой о колонну. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел на уроке латыни в одной из гимназий в городе Пирмазенс. По словам учеников, поводом для конфликта между их 13-летним одноклассником Фабио и учительницей стало ее утверждение о том, что «весь класс плохо знает латынь». Восьмиклассник заметил, что в этом, вероятно, виновата в первую очередь она сама. Тогда педагог схватила мальчика и несколько раз ударила его головой о каменную колонну. В ответ он бросил в женщину пенал, после чего она ударила пострадавшего ногой по ягодицам и вытолкала за дверь.

Фабио получил синяки и рваную рану на голове, но избившая его учительница первой обратилась в полицию. Мать мальчика также написала заявление. Оказалось, что педагог уже не раз попадалась на нарушении профессиональной этики, так, по словам школьника, женщина делила учеников на «глупых» и «умных». Первая жалоба на ее имя поступила в министерство образования еще восемь лет назад. Руководство гимназии сообщило, что сейчас проводится расследование, и пока оно не окончено, педагог отстранен от преподавания.

Ранее учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе.

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