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Эксперты рекомендовали бросить в унитаз шарики из фольги

«БелНовости»: шарики из фольги помогут избавиться от запаха в унитазе
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Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Скрученные из фольги шарики позволят надолго избавиться от загрязнений и неприятного запаха в унитазе. Об этом пишет издание «БелНовости».

Эксперты рекомендовали приготовить специальную массу, которую следует положить внутрь шариков. В емкость нужно добавить две столовые ложки мятной зубной пасты, стирального порошка и пищевой соды, а затем тщательно перемешать. Затем полученную смесь нужно разделить на три части, разложить на три листа фольги и скрутить их, чтобы приготовленная масса осталась внутри, пишет издание.

Перед тем, как отправить все три шарика в бачок унитаза, в них необходимо сделать три прокола зубочисткой.

Эксперты заверили, что при каждом смыве унитаз будет очищаться, поскольку в шариках содержатся необходимые вещества. Кроме того, появится приятный запах, добавили они.

В апреле исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в топ-5 обязанностей, которые россияне выполняют по дому, входят покупка продуктов (84%), уборка (83%), приготовление еды (82%), мытье посуды (81%), вынос мусора (73%). Причем женщины чаще всего занимаются уборкой (93%), приготовлением еды (91%) и мытьем посуды (89%), а мужчины обычно покупают продукты (79%) и выносят мусор (77%).

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