Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замдиректора «Роскосмоса» обвинили во взяточничестве

«Ъ»: замдиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в получении взяток
close
Shutterstock

Заместителя генерального директора корпорации «Роскосмос» по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова обвинили во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Олега Фролова <…> обвинили в получении взяток», — отмечает издание.

Обвинение в получении взяток в особо крупном размере было предъявлено в рамках уголовного дела о хищении свыше 435 млн рублей при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Аналогичное обвинение также предъявлено директору подмосковного ООО «Кобитек» Михаилу Филиппову и индивидуальному предпринимателю Дмитрию Филиппову, пишет «Ъ».

Сумма взяток в настоящее время остается неизвестной. В правоохранительных органах считают, что фигуранты получали откаты от представителей различных компаний якобы за то, что соглашались приобретать у них «комплектующее оборудование и иные материалы» по ценам, значительно превышающим рыночные, добавило издание.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами