Эксперт объяснила, почему новогодние каникулы нельзя сокращать

Долгие новогодние каникулы — это не только традиция, но и важный элемент восстановления сил и поддержания морального состояния сотрудников. Екатерина Зеленкова, HR-бизнес-партнер КГ PROGRESS, эксперт в сфере управления персоналом, рассказала «Газете.Ru», почему сокращать каникулы — это не лучшая идея.

В последние годы все чаще звучат предложения сократить продолжительность новогодних каникул в России, аргументируя это экономическими проблемами и снижением производительности труда. Однако такие меры, по мнению эксперта, могут привести к нежелательным последствиям: длительный отдых необходим для восстановления сотрудников и улучшения их психоэмоционального состояния.

«Новогодние каникулы — это не просто время для отдыха от работы, но и важная часть общего процесса поддержания психического здоровья. Экономика зависит от производительности труда, а не от количества отработанного времени. Сотрудники показывают на 25-30% более высокую производительность и более высокую удовлетворенность своей работой после новогодних праздников, проведенных не за работой. Нельзя недооценивать значимость полноценного восстановления. Длинные каникулы помогают полностью перезагрузиться людям, так как самая активная и напряженная работа по статистике наблюдается именно в четвертом квартале. Мы живем в мире постоянного стресса, и новогодний отдых — это шанс для работников вернуть внутреннюю гармонию», — подчеркивает Зеленкова.

Современные исследования утверждают, что сотрудники, которые не имеют возможности длительно отдохнуть от работы, в два раза чаще сталкиваются с профессиональным выгоранием и стрессом. Это, в свою очередь, снижает их продуктивность и увеличивает текучесть кадров.

«Часто сотрудники прибавляют к новогодним праздникам еще неделю отпуска и отправляются в путешествие. Путешествие всегда положительно влияет на мозг и психику человека. Создаются новые нейронные связи и стимулируется активность мозга. Это особенно важно для профессий, которые предполагают умственную работу. Новые нейронные связи улучшают память, повышают концентрацию внимания и усвоение новой информации. Также путешествие в другие страны помогает лучше понять себя и свои ценности; способствует развитию эмпатии и пониманию людей других культур. В дальнейшем все это отлично сказывается на взаимоотношениях в коллективе, человек после такого отдыха становится более открытым, доброжелательным и внимательным к своим коллегам», — отмечает она.

Кроме того, эксперт отмечает, что новогодний отдых способствует укреплению корпоративной культуры. Время, проведенное с близкими и семьей, помогает сотрудникам не только восстановить силы, но и почувствовать благодарность за свою работу и компанию.

«После таких каникул сотрудники возвращаются на работу более мотивированными и готовыми к новым вызовам. Это, в свою очередь, может повысить производительность», — добавляет она.

Также Зеленкова указывает на важность не только отдыха, но и на то, что перерыв в работе дает возможность подумать о личных и профессиональных целях.

«Психологический перерыв, возможность поразмышлять о будущем, увидеть перспективы — все это дает сотрудникам энергию для работы и понимание своих долгосрочных целей. Такое время на раздумья, как правило, улучшает моральный климат в коллективе и способствует вовлеченности сотрудников», — объясняет эксперт.

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