Россиянам дали советы, как сохранить здоровье в новогодние праздники

Новый год — это время испытаний для организма. Предпраздничная суета достигает пика, а после боя курантов наступают дни отдыха, когда сложно удержаться от гастрономических излишеств. Разнообразие блюд на праздничном столе и желание провести время дома делают заботу о здоровье непростой задачей. Ксения Забатурина, эксперт сервиса Grow Food, поделилась с «Газетой.Ru» здоровыми советами по питанию в новогодние каникулы.

По ее словам, мы — это не только то, что мы едим, но также «когда», «как» и «почему» это делаем. Переедание из-за количества застолий, непривычные и тяжелые блюда и избыточное употребление алкоголя — все это увеличивает нагрузку на организм в период, когда ему необходима поддержка.

«Не ограничивайте себя в питании до праздников и не отказывайтесь от еды в ожидании застолья. Переедание в конце декабря и начале января связано с тем, что люди стремятся отметить праздник «как надо» и отказываются от еды заранее», — отметила она.

По ее словам, знакомая многим фраза «не трогай, это на Новый год» может обернуться обратным эффектом — резким перееданием во время застолья и ощущением тяжести после праздника.

«Кроме того, не стоит забывать и о сроках годности ингредиентов и готовых блюд. Не заготавливайте еду впрок и проверяйте свежесть продуктов перед готовкой. Салаты заправляйте перед подачей на стол, а не заранее — это поможет продлить срок их хранения. Например, заправленный оливье хранится в холодильнике не более 12 часов, а без заправки — дольше», — подчеркнула эксперт.

Также специалист рекомендует уделить внимание составу блюд и их жирности. Майонез — классический ингредиент новогодних салатов, но его можно заменить на более легкие альтернативы.

«Вместо майонеза можно использовать сметану или майонез домашнего приготовления. В некоторых блюдах также уместно заменить его на греческий йогурт», — советует Забатурина.

Алкоголь сам по себе опасен и несет нагрузку на организм, но его негативный эффект усиливается при неправильном сочетании с праздничными блюдами. Эксперт рекомендует убрать с праздничного стола газированные напитки — они усиливают нагрузку на пищеварительную систему и усугубляют утреннее самочувствие. Вместо этого она предлагает выпивать один стакан чистой негазированной воды после каждого бокала алкоголя.

«Так вы сможете избежать обезвоживания и, как следствие, ваше самочувствие утром будет намного лучше», — объясняет она.

После насыщенной новогодней ночи наступает долгожданный отдых и восстановления после напряженных рабочих месяцев. Январские выходные — отличная возможность перезагрузиться, но важно помнить о своем здоровье, режиме и питании. Именно от этих факторов зависит, насколько легко вы вернетесь к привычному ритму жизни.

Эксперт советует заранее продумать активный отдых.

«Продумайте физическую активность еще до праздников — это поможет быстрее справиться с последствиями застолья. Посетите катки под открытым небом, горнолыжные станции или отправьтесь на прогулку по украшенным новогодним паркам. Такой отдых не только улучшит физическое состояние, но и поможет снять стресс, накопившийся за декабрь», — отмечает Забатурина.

Праздники легко сбивают режим сна, но именно полноценный сон помогает организму восстановиться. Постарайтесь придерживаться привычного распорядка сна и бодрствования — это улучшит общее самочувствие и поможет избежать чувства усталости после праздников.

По мнению специалиста, январские каникулы — подходящее время для того, чтобы попробовать что-то новое. Это может быть не только новый вид спорта или активного отдыха, но и интересные гастрономические эксперименты.

«Попробуйте приготовить или заказать блюда, которые вы еще не пробовали. Например, замените привычные десерты полезными альтернативами: сделайте мандариновый чизкейк или легкий салат «семга под шубой». Новые вкусы подарят приятные впечатления и помогут разнообразить питание после праздника», — резюмировала она.

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