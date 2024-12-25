Россиян предупредили, что усиливает похмелье после новогоднего застолья

Похмелье — это состояние, которое возникает из-за отравления этанолом при чрезмерном употреблении алкоголя. При этом есть факторы, которые могут усилить похмелье после новогоднего застолья. О них «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Во-первых, специалист отметила, что важным фактором в возникновении похмелья является качество алкоголя. Однако это не значит, что качественный алкоголь можно пить сколько угодно — в любом случае, чем его больше попало в организм, тем сильнее будет похмелье.

Стоит также учитывать индивидуальную непереносимость определенных видов алкоголя. Например, в красном вине и коньяке есть вещества, которые могут ухудшать самочувствие у некоторых людей, вызывая более сильное похмелье.

«Кроме того, одной из причин сильного похмелья является переедание, характерное для новогодних застолий. Потребление большого количества жиров, углеводов и соли также дает дополнительную нагрузку на печень, что усугубляет интоксикацию», — добавила Устинова.

В заключение врач отметила, что для облегчения состояния в день после застолья рекомендуется пить как можно больше жидкости. Также могут помочь препараты, содержащие янтарную кислоту.

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