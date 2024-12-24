Названы вероятные причины крушения судна Ursa Major

Террористический акт и взрыв главной энергетической установки являются возможными версиями крушения российского грузового судна Ursa Major («Урса Майор») в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд».

«Возможно, произошел теракт <…> Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега», — предположил он.

По словам парламентария, является странным тот факт, что крупное судно так быстро затонуло.

Кроме того, мог произойти взрыв главной энергетической установки, отметил Колесник. Но в таком случае судно осталось бы на плаву, подчеркнул он.

«Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза», — резюмировал Колесник.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный корабль РФ прибыл в зону крушения судна «Урса Майор» для спасательной операции.