Россиянин гаечными ключом выбил глаз бывшей девушке

Жительница Краснодарского края обвинила бывшего сожителя в жестоком избиении, агрессор выбил ей глаз гаечным ключом и угрожал облить кислотой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар Телетайп».

По словам 41-летней пострадавшей, она встречалась с жителем Сочи около полугода. Пара рассталась, но мужчина не захотел отпускать возлюбленную. Несколько месяцев он преследовал женщину и угрожал ей и ее 11-летнему сыну. Домашний тиран обещал оставить ее инвалидом и облить кислотой. В апреле 2024 года бывший избил россиянку, женщина сняла побои и обратилась в полицию, но уголовного дела не завели.

Вечером 21 декабря сочинец проник в ее квартиру в маске и халате, напал на экс-возлюбленную и избил ее разводным гаечным ключом, мужчина выбил пострадавшей правый глаз. Женщину спасли, она госпитализирована. В правоохранительных органах произошедшее пока не прокомментировали.

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