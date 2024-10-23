13-летний школьник принял наркотики, угнал машину и спровоцировал полицейскую погоню

На юге Франции 13-летний подросток под воздействием наркотиков угнал автомобиль и оказал сопротивление при задержании. Об этом сообщает Actu17.

В конце минувшей недели школьник из департамента Гар принял наркотики и решил угнать машину. Когда он проезжал мимо полицейского поста, стражи порядка заметили подозрительного водителя и потребовали, чтобы он остановился.

Однако мальчик отказался подчиниться и попробовал скрыться сначала на автомобиле, а затем бросил машину и пытался убежать. Его быстро задержали, при себе у несовершеннолетнего нашлись запрещенные вещества. Юношу арестовали, но затем отпустили.

Против него возбуждено дело о сопротивлении при аресте, хранении краденого, отсутствии водительских прав и вождении в наркотическом опьянении. В ближайшее время он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не раздавил детей на детской площадке.