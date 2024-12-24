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Минпромторг дал рекомендации разработчику SSJ-100 по доработке самолета

Минпромторг РФ рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать конструкцию шасси
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Минпромторг РФ рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов. Об этом рассказал руководитель ведомства Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

По заявлению Росавиации, рекомендации были проработаны разработчиком, а после прохождения необходимых испытаний конструктивные решения будут внедрены на новых самолетах SSJ-100, рассказал Алиханов.

Министр добавил, что после этого планируется выпустить сервисный бюллетень на доработку летающего парка воздушных судов.

9 декабря сообщалось, что разработчику и производителю самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21 — компании «Яковлев» — не разрешили вывозить технику и авиакомпоненты за рубеж без согласований.

До этого стало известно, что министерство промышленности и торговли России скорректировало объемы и сроки поставок отечественных авиационных двигателей для SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы.

Ранее российские ученые нашли способ обезопасить авиаперелеты с помощью ИИ.

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