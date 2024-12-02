Российские ученые нашли способ обезопасить авиаперелеты с помощью ИИ

Российские ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для отслеживания состояния авиационных двигателей в разных режимах работы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты Пермского Политеха предложили оптимизировать управление силовой установкой летательного аппарата с помощью алгоритма, работающего по принципу естественного отбора. Метод основан на случайном подборе решений диагностической системы уравнений и отсеивании вариантов, которые не подходят к заданным параметрам.

По словам доцента кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» ПНИПУ Татьяны Кузнецовой, результаты стендовых испытаний на имитаторе показали преимущества такого подхода. Другие способы решения подобной задачи могут работать быстрее, но дают нестабильный результат, который может в разы отличаться от реальных показателей двигателя.

«Это недопустимо в условиях полета, так как существенно снижает надежность работы системы автоматического управления. В то же время наше решение показывает стабильную работу и низкую погрешность – 0,453% при допустимом быстродействии», – отметила Кузнецова.

Авторы разработки считают, что внедрение их метода позволит повысить надежность систем современных автоматического управления авиадвигателями.

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