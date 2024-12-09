Производителю МС-21 и SSJ 100 отказали в праве на вывоз техники

Разработчику и производителю самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21, компании «Яковлев» не разрешили вывозить технику и авиакомпоненты за рубеж без согласований. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий проект постановления первому вице-премьеру Денису Мантурову направил сенатор Андрей Кутепов. Согласно документу, «Яковлев» попадает в список организаций, которые самостоятельно решают, что и в какие страны вывозить.

Представители компании объяснили, что ускорение этого процесса позволит ускорить обслуживание российской гражданской техники за границей, то есть сократить сроки ремонта иностранных компонентов в дружественных странах.

Сейчас особое разрешение требуется для вывоза двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин, передающей и приемной аппаратуры для гражданских судов.

До этого опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер Ту-214, полностью из российских деталей, впервые поднялся в воздух.

Ранее стало известно, когда в РФ запустят производство самолетов МС-21 и Superjet New.