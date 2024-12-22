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Мошенники угрожали устроить обыск в квартире пенсионерки и выманили у нее 4,5 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка лишилась 4,5 млн рублей после угроз мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Петербурга лишилась накоплений, чтобы оградить себя от обысков и возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая на Гражданском проспекте. Женщина сообщила, что в начале декабря с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Запугав потерпевшую возбуждением уголовного дела о финансировании ВСУ и возможными обысками в ее квартире, мошенники рекомендовали пенсионерке «задекларировать» деньги. Для помощи к ней были направлены сразу три курьера, которым она передала в общей сложности 4,5 млн рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Петербурге 84-летняя пенсионерка потеряла сбережения из-за мошенников. Незнакомцы представились якобы сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ее денежные средства в опасности. Под предлогом сохранности сбережений аферисты предложили ей передать их курьеру. Потерпевшая лишилась 6,2 млн рублей.

Ранее пожилой житель Колпино поджег два банкомата.

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