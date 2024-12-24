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Притворявшийся старушкой мужчина проник в женский туалет и тайно снимал девушек

В казанском ТЦ заметили, как переодетый в женское мужчина ведет съемку в туалете

В Казани поймали мужчину, который переоделся в женщину и вел съемку в туалете торгового центра. Видео, на котором заметен наряд злоумышленника, появилось в Telegram-канале «Казань на максималках».

Инцидент произошел 24 декабря в казанском ТЦ «Франт» на улице Юлиуса Фучика. Судя по кадрам с места событий, мужчина в длинном пуховике и платке сидел в одной из кабинок женского туалета. Как долго мужчина поджидал жертву, не уточняется. Его застигли врасплох и вывели из помещения в сопровождении охранника.

По предварительным данным, злоумышленника заметила девушка, которая зашла в соседнюю кабинку и увидела под перегородкой руку с телефоном, направленным в ее сторону. Она стала звать на помощь и собрала вокруг себя других посетительниц.

Сообщается, что на казанца написали заявление. Однако, несмотря на публичное разоблачение, молодой человек не был задержан и спокойно ушел домой.

Ранее пожилой мужчина тайно фотографировал чужих детей на пляже камерой, спрятанной в очки.

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