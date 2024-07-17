Пожилой мужчина тайно фотографировал чужих детей на пляже камерой, спрятанной в очки

В Великобритании 62-летний Джон Гилливер из графства Кент оказался в тюрьме после того, как его уличили в скрытой съемке детей на пляже. Об этом сообщает Daily Mail.

О подозрительном поведении незнакомца на пляже города Фолкстон в полицию пожаловались родители местных детей: они наблюдали за мужчиной и сделали вывод, что тот может фотографировать их детей.

Правоохранители конфисковали для проверки вещи пожилого британца: в очках и цепочке, которую подозреваемый носил на шее, были обнаружены скрытые камеры. При обысках в доме мужчины полиция нашла откровенные фотографии детей, а также видео с записывающего оборудования, которое преступник тайно установил в жилье знакомых.

Гилливеру предъявили обвинение в вуайеризме, хранении откровенных фото несовершеннолетних, и приговорили к тюремному заключению на срок год и восемь месяцев.

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