В Петербурге поезд сбил перебегавшего на красный сигнал мужчину

В Петербурге мужчина попал под поезд, его не спасли

В Петербурге мужчина оказался под колесами поезда. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Инцидент произошел между станциями Новый Петергоф и Ораниенбаум, на 33-м километре перегона. По данным правоохранителей, пострадавшего сбил грузовой поезд, спасти мужчину не удалось.

На данный момент устанавливают личность пострадавшего. Предварительно, он был в наушниках, на вид мужчине 35-40 лет.

По факту произошедшего проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца, инцидент произошел около 17:00. Пострадавший перебегал пути на запрещающий сигнал семафора, поезд не остановился и сбил мужчину.

До этого в Красноярском крае пожилой мужчина попал под поезд. Мужчина, по версии транспортной полиции, шел вдоль рельсов и не заметил приближающийся состав. Предположительно, он оказался слишком близко к вагонам, поэтому потоком воздуха его засосало под поезд.

Ранее суд арестовал помощника машиниста грузового поезда после ЧП в Мурманской области.