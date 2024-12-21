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В Красноярске 80-летнего пенсионера потоком воздуха затянуло под поезд

В Красноярске поезд сбил 80-летнего пенсионера, шедшего вдоль путей
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Depositphotos

В Красноярском крае сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования пожилого мужчины на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 декабря между станциями Бугач и Красноярск-Северный. 80-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей и не заметил приближающийся поезд.

По данным портала «Проспект мира», мужчина шел на недопустимо близком расстоянии от движущихся вагонов. Вероятно, потоком воздуха его затянуло под вагон. Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее туристка попала под поезд, делая селфи.

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