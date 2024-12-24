Блогерша 5 лет выдавала себя за погибшую сестру-близняшку, чтобы не расстраивать бабушку

Блогерша из Канады рассказала, что пять лет выдавала себя за погибшую сестру-близняшку, чтобы не расстраивать бабушку, пишет South China Morning Post.

Канадская блогерша китайского происхождения Энни Ню поделилась своей историей о том, как на протяжении пяти лет скрывала смерть сестры-близнеца от своей бабушки. Все это время она звонила пенсионерке, выдавая себя за сестру, поскольку их голоса были похожи. Кроме того, об этом не знал и дедушка.

Ню объяснила, что бабушке и дедушке было по 92 года, и ее отец попросил ее не разглашать информацию о смерти сестры, пока пенсионеры живы, опасаясь причинить им еще больше горя. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали женщину за обман, другие выразили ей сочувствие, понимая всю сложность ситуации.

Ранее блогерша из Китая начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги.