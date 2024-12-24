UPI: в США полосатая неясыть украсила собой верхушку новогодней елки, залетев в дом

В США сова залетела в дом и украсила собой верхушку новогодней елки, пишет UPI.

Рождественская елка в одном из домов Вирджинии получила необычную верхушку благодаря полосатой неясыти, которая влетела в дом через дымоход. Сова даже опрокинула стоявшую там звезду, чтобы освободить себе место.

После небольшой фотосессии сову отпустили на свободу. Специалисты рассказали, что это не первый случай, когда неясыть выбирает рождественскую елку в качестве места для отдыха. В целом данные птицы любят залетать в дома, чтобы найти еду или скрыться от посторонних.

Владельцы дома добавили, что были рады такой гостье и надеются, что увидят ее вновь.

Ранее супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд. Они использовали для этого 120 тыс. елочных украшений, 50 тыс. лампочек и тысячи рождественских фигурок.