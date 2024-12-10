Супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд

Семья из Германии установила мировой рекорд по количеству украшенных елок в одном месте, сообщает Reuters.

Супруги Сюзанна и Томас Джеромин, живущие в городе Ринтельн на северо-западе страны, решили в шестой раз стать рекордсменами. Ранее они брали это звание ежегодно с 2017 по 2021 год, а также в 2023 году. Год назад семья поставила в своем доме 555 праздничных деревьев, но решила не останавливаться на достигнутом.

Институт рекордов Германии подтвердил, что в этот раз муж и жена нарядили 605 рождественских елей, использовав для этого 120 тыс. елочных украшений, 50 тыс. лампочек и тысячи рождественских фигурок. Разнообразно украшенные деревья стоят даже в ванной, однако свою спальню и комнату дочери супруги оставили нетронутыми.

Томас Джеромин признался, что всегда любил украшать елки перед Рождеством, отметив, что этот процесс его «расслабляет». Сюзанна согласилась с мужем.

«Приятно, когда все это загорается, и ужасно, когда снова гаснет», — добавила женщина.

Ранее женщина установила мировой рекорд, сдав 2645 литров грудного молока.