Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд

Немецкая семья установила мировой рекорд, поставив дома 605 украшенных елок

close
Jana Rodenbusch/Reuters

Семья из Германии установила мировой рекорд по количеству украшенных елок в одном месте, сообщает Reuters.

Супруги Сюзанна и Томас Джеромин, живущие в городе Ринтельн на северо-западе страны, решили в шестой раз стать рекордсменами. Ранее они брали это звание ежегодно с 2017 по 2021 год, а также в 2023 году. Год назад семья поставила в своем доме 555 праздничных деревьев, но решила не останавливаться на достигнутом.

Институт рекордов Германии подтвердил, что в этот раз муж и жена нарядили 605 рождественских елей, использовав для этого 120 тыс. елочных украшений, 50 тыс. лампочек и тысячи рождественских фигурок. Разнообразно украшенные деревья стоят даже в ванной, однако свою спальню и комнату дочери супруги оставили нетронутыми.

Томас Джеромин признался, что всегда любил украшать елки перед Рождеством, отметив, что этот процесс его «расслабляет». Сюзанна согласилась с мужем.

«Приятно, когда все это загорается, и ужасно, когда снова гаснет», — добавила женщина.

Ранее женщина установила мировой рекорд, сдав 2645 литров грудного молока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами