В Госдуме рассказали, как встретить Новый год без последствий для здоровья

В новогодние праздники лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, чтобы избежать аллергии и отравления. Такие советы россиянам в беседе с «Газетой.Ru» дал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Cоветы простые — ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками, — будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать. Надо спокойно в удовольствие встретить Новый год. Каких-то излишеств лучше не делать, и не только в Новый год, а в целом», — сказал Леонов.

То же самое касается употребления алкоголя в выходные и праздничные дни, обратил внимание депутат.

«Надо быть аккуратными с алкогольными напитками, стараться соблюдать меру. Каждый свою меру, я думаю, знает, поэтому придерживайтесь этих простых советов, и все будет хорошо», — заключил Леонов.

До этого врач-диетолог рекомендовала начать предновогоднее утро с четверти стакана воды с несколькими каплями лимона, чтобы активизировать пищеварение и подготовить организм к приему пищи.

Ранее врач дал советы, как в Новый год защитить зубы от мандаринов.