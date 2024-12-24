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Осужденный сбежал из СИЗО благодаря сотруднику ФСИН, который забыл запереть изолятор

В Краснодаре сотрудника ФСИН обвинили в халатности из-за сбежавшего осужденного
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Global Look Press

В Краснодаре сотрудник ФСИН попал под следствие, забыв запереть изолятор. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Некоторое время назад в ИУФИЦ 4 ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Краснодарскому краю попал 38-летний мужчина. Его приговорили к принудительным работам, но во время отбывания наказания он употребил психотропные вещества и попал за это нарушение в СИЗО на 15 суток.

Однако младший инспектор группы надзора учреждения не запер изолятор, и осужденный самостоятельно вышел через незакрытую дверь, проследовал из общежития к входной калитке и покинул территорию учреждения, скрывшись в неизвестном направлении.

К настоящему времени его уже задержали, а в отношении сотрудника ФСИН, допустившего халатность, возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО.

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