В Ленинградском зоопарке вспомнили, как жираф Самсон переехал в Москву

В Московском зоопарке на 30-м году жизни скончался жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов — уроженец Санкт-Петербурга. Методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова, которая лично сопровождала жирафа в столицу, поделилась воспоминаниями с «Газетой.Ru».

«Самсон был не первый, а уже четвертый ребенок. У них семь детей было, и только одна самочка. Он родился в 1993, а в Московский зоопарк мы его привезли в августе 1995 — когда [ему было] уже два года. С одной стороны, он уже повзрослевший, чтобы не страшно было его перевозить. А с другой стороны, двух самцов не было возможности держать здесь, они все равно будут конкурировать. То есть надо было их где-то не позже, чем в два года, увозить в другой зоопарк. А эта транспортировка всегда связана с большими трудностями: специальный трейлер, огромная клетка, вечно проблема — застрянешь или не застрянешь где-нибудь под мостом, под переездом. Ему тоже сделали специальную клетку и везли на трейлере. Без происшествий, все нормально. Потом там была торжественная встреча в зоопарке. Клетку перегрузили краном машины внутрь вольера. Того самого, где он всю жизнь и прожил. И мы с директором зоопарка открывали ему, так сказать, двери в новый дом, в новый мир», — рассказала Наталья Попова.

По словам сотрудницы зоопарка, долголетие жирафа Самсона объясняется хорошей генетикой. Его мама была рекордсменкой, а бабушка и дедушка прожили до 29 лет.

«30 лет — это вообще очень здорово. У нас изначально прародители — бабушка с дедушкой — тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще уже перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 он две недели он не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел», — отметила она.

Наталья Попова добавила, что жирафы всегда были ее любимчиками среди всех животных Ленинградского зоопарка.

«Я прекрасно знала его родителей. Вообще с тех пор, как пришла в зоопарк, они стали моими любимыми животными. Они такие звери — сами по себе. Они не будут чисто ручными — слишком высоко обитают, чтобы обращать внимание на то, что ходит у них под ногами. С ними надо очень долго иметь отношения, чтобы они к вам привыкли. Особо к себе не допускают, так что на расстоянии живем мирно и все. Самцы обычно воюют — если что, то могут стукнуть головой. А самки обычно брыкаются, если им что-то не понравилось. Поэтому с ними надо быть всегда на расстоянии не то что вытянутой руки, а метрах в двух. Чтобы она могла к тебе наклониться, а ногами не достать», — заключила методист.

Самсон Гамлетович приехал в Москву из Санкт-Петербурга и вскоре стал одним из символов Московского зоопарка. По словам сотрудников зоопарка, жираф был общительным и дружелюбным, редко оставался в своем доме и часто общался с посетителями.

«30 лет — значительный возраст для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные обычно живут 10-15 лет, а в зоопарках — около 25 лет. Свой последний год жизни Самсон провел активно, но 22 июля, за две недели до своего 31-го дня рождения, он скончался,» — рассказали в Московском зоопарке.

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