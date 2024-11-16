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В Курской области 13-летняя девочка родила от отца-насильника

ТАСС: в Курской области отец получил 12,5 лет колонии за изнасилование дочери

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Курской области огласили приговор местному жителю, который изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Мужчина получил 12,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

По данным следствия, к 63-летнему мужчине переехала жить сестра его супруги вместе с 13-летней дочерью. Летом 2023 года обвиняемый изнасиловал ребенка.

«Она забеременела, скрывала это. Когда о произошедшем стало известно, была назначена судебно-генетическая экспертиза, показавшая, что сама девочка, подвергшаяся насилию, — дочь осужденного. Она родила ребенка», — сообщили в пресс-службе.

63-летнего мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал свою вину, заявив, что не помнит случившегося. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что многодетного отца из Ярославской области заподозрили в растлении дочерей на протяжении 11 лет. 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Следователи полагают, что каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, а затем принуждал к сексу.

Ранее подмосковные сестры-подростки обиделись на соперника в игре и обвинили его в изнасиловании.

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