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Пойманному в ЛНР агенту СБУ вынесли приговор

ФСБ: жителя ЛНР, много лет работавшего на СБУ, приговорили к 16 годам колонии
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Максим Блинов/РИА Новости

Жителю Луганской народной республики, который много лет был завербован Службой безопасности Украины, вынесли приговор. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

В начале года сотрудники ФСБ заявили о задержании в ЛНР местного жителя, которого заподозрили в сборе и передаче Киеву сведений военного характера. Выяснилось, что в 2016 году он был завербован СБУ на пункте пропуска между Украиной и ЛНР «Станица Луганская».

В итоге мужчину признали виновным по статьям «Госизмена», «Пособничество в совершении теракта», «Приготовление к <...> хранению <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого Белгородский областной суд приговорил 26-летнего уроженца Украины, планировавшего уничтожить на территории региона боевую машину «Панцирь», к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Суд установил, что в декабре 2023 года фигурант дела позвонил в СБУ и предложил свои услуги. По данным прокуратуры, от имени представителя СБУ общение с осужденным вел сотрудник ФСБ. В ходе разговора мужчина заявил о своем намерении нанести урон российским военнослужащим и технике. Он также предоставил информацию о расположении личного состава и систем противовоздушной обороны в Белгороде и его окрестностях.

Ранее сообщалось, что в России расширят понятие госизмены.

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