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В Туве мигрант надругался над 15-летней школьницей и получил срок

В Туве мигранта осудили за надругательство над несовершеннолетней
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Туве вынесли приговор иностранцу, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Кызыле. По версии следствия, 22-летний мигрант надругался над пострадавшей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону, молодой человек пришел в кафе и совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней работницы заведения.

Известно, что на территории России он находился законно.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Самарской области женщина обратилась в полицию после изнасилования. По ее словам, мигрант пришел в местный магазин одежды и там надругался над ней.
Полицейские оперативно задержали иностранца, который работал в этой же точке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее пьяные мужчины домогались беременной женщины и попали под суд.

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