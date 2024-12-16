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В Самарской области мигрант надругался над продавщицей магазина одежды

В Самарской области мигранта подозревают в изнасиловании продавщицы в магазине

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Shutterstock

Мигранта задержали в Самарской области за изнасилование женщины. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в городе Безенчук. По данным источника, иностранец надругался над продавщицей в местном магазине одежды.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. По данным МВД, после этого правоохранители оперативно задержали мигранта, который является сотрудником точки. Все материалы, связанные с инцидентом, сотрудники ведомства передали в следственные органы.

Спустя некоторое время пострадавшая снова обратилась в полицию с заявлением о той же ситуации. После этого материалы направили для рассмотрения по компетенции в СК РФ.

По данным управления ведомства по региону, в отношении мигранта возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о расследовании и установленных обстоятельствах.

Ранее екатеринбуржцы изнасиловали мужчину в мастерской ножкой от стула.

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