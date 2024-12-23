Женщина родила и бросила младенца в туалете придорожной столовой в Забайкалье

В Забайкалье нашли новорожденного, брошенного матерью в туалете

Младенца без признаков жизни нашли в туалете придорожной столовой в Забайкальском крае, сообщает Telegram-канала Babr Mash.

По словам очевидцев, мать ребенка родила его во время остановки автобуса у кафе «Транзит». Также сообщается, что беременная ехала из поселка Первомайский в Читу.

По приезде в краевую столицу автобус, в котором, предположительно, находилась женщина, остановили полицейские. Сейчас все пассажирки проходят медицинский осмотр.

На прошлой неделе женщина подкинула в петербургский ТРК младенца с запиской.

По словам отца младенца, его жена, 35-летняя врач-педиатр, призналась ему в содеянном спустя какое-то время. Узнав об этом, родитель отправился за сыном. Мужчина полагает, что причиной произошедшего стала послеродовая депрессия.

Ранее россиянин нашел на улице выброшенного новорожденного ребенка.