Пенсионер снял 800 тысяч рублей для больной раком сестры и отдал их мошенникам

В Карелии 70-летний пенсионер снял со счета 800 тысяч рублей, якобы для больной раком сестры, и отдал их мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, неизвестные связались с пожилым мужчиной и сообщили, что они «из банка». Злоумышленники убедили пенсионера, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали, и теперь его средства находятся в опасности.

Россиянин поверил преступникам и начал следовать их инструкциям. Так он пришел в отделение банка и снял со счета 800 тысяч рублей, сказав кассиру, что деньги якобы нужны для больной раком сестры. После этого он перевел деньги на указанный аферистами счет.

Мошенники пообещали ему вернуть деньги уже через три часа, однако потом срок увеличился до трех дней. Это насторожило пенсионера, и тот обратился в полицию. Когда он пришел в отдел, мошенники все еще были с ним на связи, однако они быстро поняли, что мужчина уже у правоохранителей, и перестали выходить на связь. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее пожилая петербурженка отдала лжесотруднику ФСБ почти 10 млн рублей.