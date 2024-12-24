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Пожилая петербурженка отдала лжесотруднику ФСБ почти 10 млн рублей

78.ru: в Петербурге пенсионерка отдала лжесотруднику ФСБ почти 10 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 85-летняя местная жительница лишилась почти 10 млн рублей, поверив лжесотруднику ФСБ. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, неизвестные связались с пожилой женщиной в период с 12 по 19 декабря. Злоумышленники представились «сотрудниками» ФСБ и сообщили о якобы мошеннических действиях. Лжесиловики заявили, что придут к ней с обыском, поэтому петербурженке нужно якобы задекларировать свои сбережения.

Пожилая женщина поверила аферистам и передала курьеру преступников более 9,7 млн рублей в сквере возле дома. Приметы злоумышленника пенсионерка не запомнила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы выманить деньги.

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