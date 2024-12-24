Грабитель из Казани развращал детей в мессенджере и попался полиции

В Казани задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в развращении детей в мессенджере. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По информации агентства, мать 11-летней девочки из Петербурга 25 ноября обратилась в полицию Выборгского района с заявлением на неизвестного, который через мессенджер совершал в отношении ее дочери развратные действия. Мужчина выманивал у школьницы неприличные фото и видео. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет.

Сотрудники петербургского уголовного розыска 23 декабря по подозрению в совершении преступления задержали безработного 40-летнего мужчину в общежитии на улице Академика Арбузова в Казани. Во время обыска у него обнаружили телефон, в котором нашли непристойную переписку с другими несовершеннолетними, а также видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Отмечается, что мужчину в 2019 году судили в Кирове за грабеж.

Ранее в России одобрили закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов.