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В России одобрили закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов

Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. Об этом пишет РИА Новости.

После вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) смогут получать в медицинских организациях необходимую информацию без согласия пациентов или их законных представителей. Инспекция обязана следить за лечением педофилов у психиатров, если оно назначено судом.

Порядок контроля определяют Минздрав и Минюст. На данный момент УИИ не могут получать медицинскую информацию о педофилах без их согласия.

До этого комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект министерства юстиции одобрила этот закон.

В 2023 году на учете во ФСИН состояло 55 лиц, которые были осуждены за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Из них 27 человек приговорили к принудительному лечению.

Ранее россиянину, накачавшему ребенка наркотиками ради надругательства, дали пожизненное.

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