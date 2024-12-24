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Переволновавшаяся пассажирка залезла на крыло самолета и отказывалась слезать

Fox News: в США женщина залезла на крыло самолета и отказалась слезать
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В США переволновавшаяся пассажирка после приземления самолета залезла на крыло и отказывалась слезать, пишет Fox News.

В международном аэропорту Сиэтл-Такома произошел инцидент с пассажиркой рейса авиакомпании Alaska Airlines. Женщина, испытывающая беспокойство во время перелета, открыла дверь аварийного выхода и поднялась на крыло самолета, когда он был на стоянке, сообщили представители аэропорта.

Пожарная команда аэропорта оперативно отреагировала на ситуацию и помогла пассажирке спуститься с крыла и вернуться к трапу. Оценив ситуацию, специалистами было принято решение отправить женщину в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что весь экипаж самолет авиакомпании Swiss Airlines попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту. В публикации подчеркивается, что самолет выполнял рейс Бухарест — Цюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском Граце.

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