Переволновавшаяся пассажирка залезла на крыло самолета и отказывалась слезать

Fox News: в США женщина залезла на крыло самолета и отказалась слезать

В США переволновавшаяся пассажирка после приземления самолета залезла на крыло и отказывалась слезать, пишет Fox News.

В международном аэропорту Сиэтл-Такома произошел инцидент с пассажиркой рейса авиакомпании Alaska Airlines. Женщина, испытывающая беспокойство во время перелета, открыла дверь аварийного выхода и поднялась на крыло самолета, когда он был на стоянке, сообщили представители аэропорта.

Пожарная команда аэропорта оперативно отреагировала на ситуацию и помогла пассажирке спуститься с крыла и вернуться к трапу. Оценив ситуацию, специалистами было принято решение отправить женщину в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что весь экипаж самолет авиакомпании Swiss Airlines попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту. В публикации подчеркивается, что самолет выполнял рейс Бухарест — Цюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском Граце.