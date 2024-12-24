В Башкирии водитель оторвал палец, когда вытаскивал из снега застрявшую машину

В Уфе водитель остался без пальца, пытаясь вытащить из снега застрявшую машину

В Уфе водитель остался без пальца, пытаясь вытащить застрявшую в снегу машину. Об этом сообщает телеканал UTV в Telegram-канале со ссылкой на республиканский минздрав.

Инцидент произошел 24 декабря во дворе одного из домов по улице Кувыкина.

«Пострадавшего увезли в больницу скорой медицинской помощи с травматическим отрывом пальца. Его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве журналистам.

Местные жители утверждают, что несмотря на периодическую чистку двора, техника не справляется со льдом и ледяной колеей, в которой застрял один из автомобилей.

В администрации Кировского района отметили, что полноценно почистить двор мешают припаркованные машины.

«С обеих сторон стоят машины. Там нужен грейдер, а дорога узкая. Это очень тяжело, проблематично, но постараемся туда заехать», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Ранее в Твери владелец шести машин избил тракториста, убиравшего во дворе снег.