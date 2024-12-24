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Владелец шести машин избил тракториста, убиравшего во дворе снег

В Твери хозяин шести авто избил тракториста, который задел снегом одну машину

В Твери хозяин шести машин избил тракториста, который чистил снег во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Хромова. Как рассказала местная жительница, владелец авто, который устроил у дома «мастерскую» и не убрал ни одну из машин, разозлился на уборщика снега и пустил в ход кулаки. Поводом для агрессии стало то, что немного снега из сгружаемой трактористом горы задело одну из машин мужчины.

«Ничего ему не повредили абсолютно. Снег чуть-чуть коснулся. А он напал и избил человека, который всегда убирал нам снег. Теперь я думаю, что мы больше не увидим у нас. Кто будет убирать снег, непонятно», — возмутилась на камеру местная жительница.

Информация о полученных коммунальщиком травмах отсутствует. Судя по опубликованным фото, мужчине повредили левый глаз.

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