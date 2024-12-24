В Донбассе и Новороссии запретили регистрацию юрлиц, связанных с недружественными странами

Президент России Владимир Путин запретил государственную регистрацию юридических лиц, находящихся в новых регионах РФ и связанных с недружественными странами, без специального разрешения. указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что запрет будет действовать до 2026 года. Право выдавать спецразрешения получат коллегиальные органы, которые будут сформированы главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документу, заявка на регистрацию юрлица будет отклонена, если «осуществление соответствующих регистрационных действий может представлять угрозу обороне страны и безопасности государства».

До этого Путин предоставил российское гражданство 23 уроженцам США и стран Европы.

Среди прочих гражданами России стали итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако, который в ноябре представил в Большом театре оперу «Риголетто» Джузеппе Верди, а также уроженка Москвы Марина Нуньес Беспалова, которая занимала пост замминистра культуры Мексики, и ее дочь Инес Гарридо Нуньес.

Ранее глава Крыма назвал главное достижение региона за 10 лет.